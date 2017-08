"La réforme du champ religieux au Maroc n'a pas eu lieu"

Cette semaine, des attentats en Espagne et en Finlande ont fait plusieurs morts et une centaine de blessés. Leur point commun? Ils ont été perpétrés par de jeunes Marocains. Quelle lecture en faire? L’analyse du politologue Hassan Aourid, auteur de L’impasse de l’islamisme.* L'ensemble des attentats en Espagne et en Finlande ont ... (Lisez l'article complet ...)