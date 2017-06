Le 12-06-2017 à 14:42:51 Le plus grand porte-conteneurs au monde "Madrid Maersk" a fait récemment sa première escale inaugurale en Afrique et en Méditerranée, au port Tanger Med.Doté d'une capacité de 20.658 conteneurs EVP (l'équivalent de vingt pieds), soit près de 2.000 EVP de plus que la génération précédente, le ... (Lisez l'article complet ...)