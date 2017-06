L'Education Nationale recrute 24000 Enseignants

Le 16-06-2017 à 14:03:02 Le ministère de l’Education nationale vient de lancer à travers les Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF ), les concours pour le recrutement de 24.000 enseignants au profit de candidats titulaires de la licence et concernent l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. ... (Lisez l'article complet ...)