Le malaise persiste ..

Le 06-05-2017 à 10:47:03 L’arrondissement urbain de Moghogha continue à fonctionner sur des charbons ardents à cause de malentendus répététifs, notamment entre le président Mohamed Bouzidane et quelques conseillers qui essuient la colère de deux représentants de la société civile réclamant purement et simplement leur départ. ... (Lisez l'article complet ...)