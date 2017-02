Le 01-02-2017 à 17:36:53 Les services de police d’Assilah, relevant de la préfecture de police de Tanger, ont procédé au démantèlement d’une bande criminelle constituée de trois jeunes gens: A.Kh 21 ans ; M. Kh 22 ans et Z.A 18 ans, et d’une jeune femme, N.F 21 ans, élève.Les mis en cause sont impliqués dans une affaire de ... (Lisez l'article complet ...)