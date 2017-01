TANGER de Mohamed Metalsi

Le 27-01-2017 à 12:14:26 Entre Europe et Afrique, Méditerranée et Océan, sise sur l'un de plus beaux rivages du monde et l'un de ses détroits les plus passants, Tanger, “ville des mille et une lumières”, selon Paul Bowles, paraît à l'écrivain “au centre de l'univers”... mais, ambiguë, fuyante et instable, oscillant entre ... (Lisez l'article complet ...)