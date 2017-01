MOHAMED NAYM ANCIEN JOUEUR DE BARCELONE

Le 26-01-2017 à 10:35:13 Des Souvenirs Inoubliables avec Mohamed Naym un ex Grand Footballeur formé à la pépinière du FC Barcelone. Des années de gloire et de prestige avec le club catalan et surtout une longue carrière footballistique de renommée mondiale avec Tottenham d’Angleterre et Zaragoze d’Espagne ,il avait la classe qui ... (Lisez l'article complet ...)