Un policier marocain perd un œil

Le 09-01-2017 à 10:54:50 Dans la première nuit du nouvel an 2017, vers 3h00 GMT, un groupe de 1.100 personnes originaires de l’Afrique subsaharienne, tentant de gagner l'Europe, a pris massivement d’assaut, d'une manière extrêmement violente et organisée, la clôture grillagée haute de six mètres, séparant le territoire ... (Lisez l'article complet ...)