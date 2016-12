Le 19-12-2016 à 16:31:19 L’observance de l’anniversaire de la naissance du Prophète (sur Lui la prière et le salut), dont la date est le 12 Rabi‘ I, n’a débuté qu’à une époque tardive, et la plus ancienne mention d’une célébration publique se trouve chez Ibn Joubayr (fin VI/ XIIème siècle). Cette estime a débuté par ... (Lisez l'article complet ...)