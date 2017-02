Que pensez-vous du site journal de Tanger en new look?

Le 01-02-2017 à 12:41:47 Ahmed Hdidech ,un nom, une histoire, un intellectuel du sport, une personnalité charismatique. On peut vraiment dire qu’il fait partie du patrimoine de la ville car il a beaucoup donné à Tanger. Partageant ses souvenirs et ayant suivi sa longue carrière, nous pensons le bien connaitre depuis l’ère du seul lycée franco-arabe qui existait le célèbre Ibn ...

Le 26-01-2017 à 10:35:13 Des Souvenirs Inoubliables avec Mohamed Naym un ex Grand Footballeur formé à la pépinière du FC Barcelone. Des années de gloire et de prestige avec le club catalan et surtout une longue carrière footballistique de renommée mondiale avec Tottenham d’Angleterre et Zaragoze d’Espagne ,il avait la classe qui le préparait pour la sélection espagnole. Tout ...