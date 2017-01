Que pensez-vous du site journal de Tanger en new look?

LES JUSTES RESERVES DE L’IRT SUR LE WAC :6 sélections de Chikatera ! Le 30-12-2016 à 19:44:13 La polémique de cette saison n’est autre que la participation du nigérien Chisom Chikatera au match WAC-IRT 2-2 disputé à Marrakch. Les tangérois avaient déposé des réserves pour gagner les deux points supplémentaires sur tapis vert. Selon les règlements FRMF en vigueur, tout joueur étranger n’ayant pas évolué 10 fois dans une sélection nationale ...

Le Lecteur Sportif Le 30-12-2016 à 19:36:06 Les journaux en papier ne se vendent plus. Voici deux photos prises un lundi matin avec deux époques différentes dans une ville espagnole où le football a une grande importance. On « dévore » les articles pour savoir comment son club fanion a joué son match. Cependant, il existe une manière de lire ou de déchiffrer car lire et déchiffrer sont deux façons ...

Ahmed Badaoui Un Gardien De But De Classe Le 20-12-2016 à 11:52:06 On dit toujours dans l’histoire du football tangérois que Tanger est une terre de gardiens de but. En effet, beaucoup de grands noms ont représenté une véritable école qui ne cesse de faire parler d’elle dans tout le Maroc. Il est bien dommage que la FRMF ne dispose pas d’un service de documentation susceptible de guider les chercheurs en matière ...

LE MAUVAIS ARBITRAGE DU DERBY Le 20-12-2016 à 11:48:10 L’IRT a perdu injustement un match qu’il devait remporter face à son rival et voisin le MAT de Tétouan. Le score le plus logique aurait été 1-0 en faveur des poulains de Abdelhak Benchikha. Avec une nette domination (10 corners contre un seul des visiteurs) devant un adversaire handicapé par six absences de marque dans le onze aligné, les tangérois ...

BACHIR BERRAGE UN GRAND SPORTIF DISPARU Le 15-12-2016 à 16:46:31 Pour aller au monde éternel, Bachir Berrage vient de quitter sa nombreuse famille qui l’a toujours aimé, respecté et qui a perdu un appui moral de grande importance. Des centaines d’amis et des milliers d’anciens élèves pleurent sa disparition. Educateur, formateur, fonctionnaire dévoué de la Jeunesse et des sports, il était présent à la fois au ...